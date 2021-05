LIVE Giro d’Italia 2021, Modena-Cattolica in DIRETTA: cade Sivakov! Tra poco la volata (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 17.12 Sivakov è ancora fermo, sta perdendo tanto. Il russo è dolorante. 17.12 COLPO DI SCENA! Ve lo avevamo detto: occhio alle cadute. E finisce a terra il russo Sivakov! 17.11 15? di vantaggio per i tre attaccanti, che potranno godersi ancora una manciata di chilometri di gloria. 17.10 Il cielo si sta già rischiarando, dunque la pioggia non dovrebbe rappresentare un’insidia. 17.09 Il gruppo tiene i fuggitivi a bagnomaria. 17.07 Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) e Alexis Gougeard sono in tre uomini al comando, ma il loro vantaggio sul plotone è di appena 12?. Non hanno nessuna possibilità di farcela. 17.06 20 KM ALL’ARRIVO! Gougeard ha ripreso Gabburo e Pellaud! Ora sono in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DEL17.12 Sivakov è ancora fermo, sta perdendo tanto. Il russo è dolorante. 17.12 COLPO DI SCENA! Ve lo avevamo detto: occhio alle cadute. E finisce a terra il russo17.11 15? di vantaggio per i tre attaccanti, che potranno godersi ancora una manciata di chilometri di gloria. 17.10 Il cielo si sta già rischiarando, dunque la pioggia non dovrebbe rappresentare un’insidia. 17.09 Il gruppo tiene i fuggitivi a bagnomaria. 17.07 Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) e Alexis Gougeard sono in tre uomini al comando, ma il loro vantaggio sul plotone è di appena 12?. Non hanno nessuna possibilità di farcela. 17.06 20 KM ALL’ARRIVO! Gougeard ha ripreso Gabburo e Pellaud! Ora sono in ...

