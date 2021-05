La protesta di uno studente finisce con il TSO | Osservatorio Repressione denuncia il caso

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Fano, unodi 18 annicontro l’uso della mascherina in classe. Si incatena al banco. La scuola chiama il 118. E’ accaduto a Fano, nelle Marche, il 5 maggio scorso. Un 18enne,dell’istituto Olivetti si è rifiutato di indossare la mascherina in classe. Il giovane ha portato avanti con fermezza la sua L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : protesta uno

Il Fatto Quotidiano

... questo paese? Perché mai far precipitare nel dramma - nel sequestro di persona, nella reclusione psichiatrica - la semplicecivile distudente diciottenne contro l'imposizione della ...Oggi Israele èstato potentissimo, armatissimo, che ha per alleati i paesi più potenti della terra e che appena fa una piccolatutti i Paesi si prostrano, a partire dalla Germania con i ...Fano, uno studente di 18 anni protesta contro l'uso della mascherina in classe. Si incatena al banco. La scuola chiama il 118.Anche i centri commerciali di Parma hanno aderito alla manifestazione: “Vogliamo ribadire con forza quanto le attività nei centri commerciali siano state penalizzate dalle chiusure nei week-end – affe ...