Israele - Hamas, ancora razzi e raid (Di mercoledì 12 maggio 2021) Non si ferma lo scontro tra Israele e Hamas. Il Jerusalem Post riporta stamani un bilancio di almeno cinque israeliani morti dopo le centinaia di razzi lanciati dalla Striscia di Gaza in direzione di ...

Pio XII e il carattere internazionale di Gerusalemme Israele risponde colpendo 150 obiettivi di Hamas. Tutto il mondo chiede una riduzione del livello dello scontro che ha già lasciato tanti morti in poche ore, tra cui numerosi bambini palestinesi, ...

Israele - Hamas, ancora razzi e raid Non si ferma lo scontro tra Israele e Hamas. Il Jerusalem Post riporta stamani un bilancio di almeno cinque israeliani morti dopo le centinaia di razzi lanciati dalla Striscia di Gaza in direzione di Israele, che a sua volta ha ...

Più di 1.050 razzi lanciati dalla Striscia di Gaza contro Israele Facebook Shares Non si ferma lo scontro tra Israele e Hamas. Il Jerusalem Post riporta stamani un bilancio di almeno cinque israeliani morti dopo le centinaia di razzi lanciati dalla Striscia di Gaza ...

Hamas e Jihad hanno sparato più di 300 razzi contro Israele Hamas e la Jihad islamica hanno dichiarato di aver lanciato più di 300 razzi contro Israele che hanno ucciso due persone. L'esercito stima di aver ucciso 20 miliziani a Gaza e ha smentito che Hamas st ...

