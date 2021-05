In arrivo un fiume di immigrati. Ecco in quanti sono ammassati sulle coste nordafricane, pronti a partire (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un’emergenza della quale si parla da giorni, quella dei migranti sbarcati in massa a Lampedusa sotto gli occhi di un governo immobile. E che rischia di farsi ancora più pesante nei prossimi mesi, quando stando ai rapporti dei nostri servizi segreti potrebbero salvare, diretti verso le nostre coste, almeno altre 900 mila persone, provienti da vari Paesi africani e attualmente in Libia, in attesa di compiere il viaggio della speranza. Un numero compreso tra i 50 e i 70 mila sarebbe già sulla zona costiera del Paese, con i trafficanti già pronti ad approfittare della disperazione di queste famiglie. Numeri che fanno paura, in vista dell’estate, anche a seguito dell’ultimo rapporto dell’Aise, l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna, secondo il quale dopo un periodo di stop a causa della guerra civile, gli scafisti si starebbero riorganizzando in ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un’emergenza della quale si parla da giorni, quella dei migranti sbarcati in massa a Lampedusa sotto gli occhi di un governo immobile. E che rischia di farsi ancora più pesante nei prossimi mesi, quando stando ai rapporti dei nostri servizi segreti potrebbero salvare, diretti verso le nostre, almeno altre 900 mila persone, provienti da vari Paesi africani e attualmente in Libia, in attesa di compiere il viaggio della speranza. Un numero compreso tra i 50 e i 70 mila sarebbe già sulla zona costiera del Paese, con i trafficanti giàad approfittare della disperazione di queste famiglie. Numeri che fanno paura, in vista dell’estate, anche a seguito dell’ultimo rapporto dell’Aise, l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna, secondo il quale dopo un periodo di stop a causa della guerra civile, gli scafisti si starebbero riorganizzando in ...

Ultime Notizie dalla rete : arrivo fiume L'abbraccio tra due balene a rischio di estinzione: il video ripreso dal drone commuove il mondo ...che però - poche ore più tardi - si è ritrovato di nuovo prigioniero in un tratto basso del fiume. ... Sempre in fatto di balene, ha suscitato in Italia grande interesse l'arrivo a fine aprile di una ...

Maratona di Venezia 2021 ... caratterizzato dalle numerose ville venete affacciate sulle acque del fiume. La maratona ... vicino al Campanile e al Palazzo Ducale, il percorso raggiunge la linea di arrivo situata in Riva Sette ...

Mille fiumi di plastica: le origini dell'inquinamento degli oceani National Geographic Italia Arriva il Giro, traffico rivoluzionato Tutto pronto a Cattolica per il Giro d’Italia. La carovana farà il suo arrivo oggi in una città che per l’occasione è stata completamente addobbata di rosa tra ombrelli colorati, illuminazione e arred ...

India, scoperti altri 50 corpi decomposti sulle rive del Gange: “Non sappiamo se sono vittime Covid” In India sono stati rinvenuti altri 50 cadaveri sulle rive del Gange, in particolare nella zona del villaggio di Gahmar, nel distretto di Ghazipur ...

