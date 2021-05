Il centrodestra continua le pressioni su coprifuoco e ristoranti ma Draghi deciderà lunedì (Di mercoledì 12 maggio 2021) La situazione epidemiologica risulta essere in miglioramento e già dalla prossima settimana potrebbero cambiare alcuni parametri che definiscono i colori delle regioni, a partire dall'Rt, ma non c'è ... Leggi su globalist (Di mercoledì 12 maggio 2021) La situazione epidemiologica risulta essere in miglioramento e già dalla prossima settimana potrebbero cambiare alcuni parametri che definiscono i colori delle regioni, a partire dall'Rt, ma non c'è ...

Advertising

tinas48 : RT @UAAR_it: Centrodestra continua a fare ostruzionismo su riforme laiche per #diritti civili: contro deposito legge suicidio assistito all… - globalistIT : - SteffPy : RT @UAAR_it: Centrodestra continua a fare ostruzionismo su riforme laiche per #diritti civili: contro deposito legge suicidio assistito all… - simonaumberta : RT @UAAR_it: Centrodestra continua a fare ostruzionismo su riforme laiche per #diritti civili: contro deposito legge suicidio assistito all… - DonatoSaliola : RT @UAAR_it: Centrodestra continua a fare ostruzionismo su riforme laiche per #diritti civili: contro deposito legge suicidio assistito all… -