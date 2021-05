Gf Vip 5, Dayane Mello paparazzata con Andrea: “Non so dire se ho trovato la persona giusta, ma…” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Se fino a pochi giorni fa sembrava assodato il ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario Balotelli oggi le sicurezze iniziano a vacillare: la modella brasiliana, infatti, come ci ha abituato sin dalla sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ama sparigliare le carte e a sorpresa si è mostrata in compagnia del suo nuovo amore, Lui è Andrea, imprenditore casertano con il quale l’ex gieffina ha trascorso alcuni romantici giorni a Capri. Raggiunta dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Dayane ha provato a negare di avere intrapreso una frequentazione con il giovane imprenditore, dichiarandosi categoricamente single, ma poi si è lasciata andare a qualche dichiarazione in più: Ci avete beccato? Sarò sempre onesta e sincera fino alla fine. Non so se il cuore ha ripreso a ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Se fino a pochi giorni fa sembrava assodato il ritorno di fiamma trae Mario Balotelli oggi le sicurezze iniziano a vacillare: la modella brasiliana, infatti, come ci ha abituato sin dalla sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ama sparigliare le carte e a sorpresa si è mostrata in compagnia del suo nuovo amore, Lui è, imprenditore casertano con il quale l’ex gieffina ha trascorso alcuni romantici giorni a Capri. Raggiunta dal settimanale Chi,tto da Alfonso Signorini,ha provato a negare di avere intrapreso una frequentazione con il giovane imprenditore, dichiarandosi categoricamente single, ma poi si è lasciata andare a qualche dichiarazione in più: Ci avete beccato? Sarò sempre onesta e sincera fino alla fine. Non so se il cuore ha ripreso a ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 5, #DayaneMello paparazzata con Andrea: “Non so dire se ho trovato la persona giusta, ma...”. La modella bra… - VicolodelleNews : #GFVip #DayaneMello pizzicata in barca mentre si bacia con un aitante giovanotto. E l’amore con Mario Balotelli? «… - EireenViolet : RT @EireenViolet: Signorini starebbe valutando i nomi di ex concorrenti della quinta edizione come opinionisti,le ipotesi più accreditate s… - APiacentini84 : @dayanesupporter @VaneJuice Credo sia una constatazione. Il fatto che tu ti chiami dayane supporter, concorrente de… - louisshappy : RT @ziamseyes: Come mi immagino Dayane opinionista al gf vip 6 -