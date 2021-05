Gattuso-ADL: destinati a dividersi ma la motivazione è incomprensibile (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riapre la parentesi Gattuso-ADL: “Esulta soddisfatto Aurelio De Laurentiis che proprio al fischio finale di Calvarese cinguetta entusiasta”. L’ottimo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riapre la parentesi-ADL: “Esulta soddisfatto Aurelio De Laurentiis che proprio al fischio finale di Calvarese cinguetta entusiasta”. L’ottimo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ADeLaurentiis : Bravo Gattuso, brava la squadra....Bravi i goleador Zielinski, Lozano e Osimhen #ADL - Emmepi50926579 : @fulviogiuliani Gattuso non è abbastanza yes man per ADL...proporrei uno scambio con Pirlo! Lo farei subito da Juventino ?? - sscalcionapoli1 : Minervini: “ADL a gamba tesa, le tragiche profezie di Bergomi, gli audio bomba di Gattuso e lo zoo degli infedeli”… - alibero27 : @FBiasin è Gattuso che vuole andare via, fa il permaloso perché ADL ha contattato altri allenatori nei periodi di c… - MCalcioNews : ADL si lascia andare ai festeggiamenti: clima disteso dopo la vittoria a Udine -