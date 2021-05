Gabriele Gravina: “Superlega? Grido di allarme” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gabriele Gravina torna ancora sul tema della Superlega ma confida nel buon senso della Juventus e di Agnelli “Con la Juventus i rapporti sono buoni, ho avuto un colloquio molto positivo con Agnelli ieri. Non mi impegno ad essere mediatore, la Juve deve rispettare le regole del gioco, scolpite in maniera chiara nel nostro statuto nazionale che si ispira a quello della UEFA. Alternativamente non è una scelta federale ma di altri che vogliono stare fuori dal nostro sistema”. Parole del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, riportate da Sportmediaset, a margine dell’incontro con il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti. “L’iscrizione al campionato – continua il numero 1 della Figc – è una deadline a cui non si può derogare, chi si iscrive accetta lo statuto e lo sottoscrive. ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 12 maggio 2021)torna ancora sul tema dellama confida nel buon senso della Juventus e di Agnelli “Con la Juventus i rapporti sono buoni, ho avuto un colloquio molto positivo con Agnelli ieri. Non mi impegno ad essere mediatore, la Juve deve rispettare le regole del gioco, scolpite in maniera chiara nel nostro statuto nazionale che si ispira a quello della UEFA. Alternativamente non è una scelta federale ma di altri che vogliono stare fuori dal nostro sistema”. Parole del presidente della Federcalcio, riportate da Sportmediaset, a margine dell’incontro con il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti. “L’iscrizione al campionato – continua il numero 1 della Figc – è una deadline a cui non si può derogare, chi si iscrive accetta lo statuto e lo sottoscrive. ...

