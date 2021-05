Foggia: vuole la separazione dalla moglie che non cucina, non lava né stira. Il giudice gli dà torto. Bari: va con una prostituta, la moglie li picchia in strada Tempi duri per alcuni mariti in Puglia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il marito voleva la separazione dalla moglie perché lei non cucina, non lava, non stira. Il giudice di Foggia ha dato torto all’uomo: il codice civile parla chiaro, uguali diritti e doveri. Non è scritto da nessuna parte che quelle cose tocchino alla moglie. Un marito di Bari invece è stato picchiato in strada dalla consorte. La donna aveva avuto qualche sospetto, così alcune sere fa ha seguito l’uomo che in una zona periferica del capoluogo di regione ha fatto salire una prostituta in macchina. Ma non èriuscito ad appartarsi perché davanti all’auto si è piazzata la ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il marito voleva laperché lei non, non, non. Ildiha datoall’uomo: il codice civile parla chiaro, uguali diritti e doveri. Non è scritto da nessuna parte che quelle cose tocchino alla. Un marito diinvece è statoto inconsorte. La donna aveva avuto qualche sospetto, così alcune sere fa ha seguito l’uomo che in una zona periferica del capoluogo di regione ha fatto salire unain macchina. Ma non èriuscito ad appartarsi perché davanti all’auto si è piazzata la ...

