Escalation a Gaza tra Israele e Hamas: fallita la risoluzione ONU per il veto Usa, Israele pronta all'invasione (Di mercoledì 12 maggio 2021) Non sembra destinata a migliorare la situazione nella Striscia di Gaza, dove si consuma un conflitto con radici profonde, tra Israele e i palestinesi, che ora si fronteggiano con violenza rischiando di far deflagrare il Medio Oriente. Le tensioni sono andate aumentando nell'ultimo mese, con un braccio di ferro sempre più duro con epicentro Gerusalemme Est, ma ora le proteste palestinesi contro Israele si sono allargate ad altre città. Piovono missili di Hamas su Gaza, mentre i raid israeliani continuano e, come dichiarato dal ministro della Difesa israeliano, non finiranno fino a che la situazione non sarà tornata sotto controllo. Israele ha infatti rifiutato il cessate il fuoco chiesto da Hamas, mentre si è ...

