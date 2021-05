Dayane Mello, annuncio a sorpresa: “Mi sto curando” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dayane Mello ha spiazzato i fan parlando del periodo che sta vivendo e di come sta provando ad affrontarlo Dayane Mello (Getty Images)Dayane Mello è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. È stata la prima finalista, una delle concorrenti più amate, anche se non è riuscita a vincere. All’interno della casa ha saputo della morte del fratello Lucas in Brasile a causa di un incidente stradale. Poteva uscire e terminare il gioco ma supportata anche dagli altri concorrenti ha deciso di continuare a stare con loro che negli ultimi mesi, volente o nolente, erano diventati la sua famiglia. Ora sta cercando di riprendere in mano la sua vita, passando anche dall’amore. Chi, il settimanale diretto proprio da Alfonso Signorini, il padrone di casa del Grande ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha spiazzato i fan parlando del periodo che sta vivendo e di come sta provando ad affrontarlo(Getty Images)è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. È stata la prima finalista, una delle concorrenti più amate, anche se non è riuscita a vincere. All’interno della casa ha saputo della morte del fratello Lucas in Brasile a causa di un incidente stradale. Poteva uscire e terminare il gioco ma supportata anche dagli altri concorrenti ha deciso di continuare a stare con loro che negli ultimi mesi, volente o nolente, erano diventati la sua famiglia. Ora sta cercando di riprendere in mano la sua vita, passando anche dall’amore. Chi, il settimanale diretto proprio da Alfonso Signorini, il padrone di casa del Grande ...

