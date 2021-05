David di Donatello 2011, Emma Torre ritira il premio per il padre scomparso: “Volevo fargli i complimenti, è riuscito a vincere anche se non c’è più” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Volevo fare i complimenti a mio padre che è riuscito a vincere questo premio anche se non c’è più”. Momento di grande commozione durante la cerimonia dei 66esimi David di Donatello quando il premio per la miglior sceneggiatura originale è stato assegnato, postumo, a Mattia Torre per il film Figli. Bellissimo il ricordo della figlia sul palco, che ha ringraziato tutti quelli che le sono stati vicini dopo la morte del padre. Visibile la commozione in platea per la grande forza dimostrata dalla giovanissima figlia del compianto sceneggiatore. “Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino. Dedico questo premio al mio fratellino Nico, che mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) “fare ia mioche èquestose non c’è più”. Momento di grande commozione durante la cerimonia dei 66esimidiquando ilper la miglior sceneggiatura originale è stato assegnato, postumo, a Mattiaper il film Figli. Bellissimo il ricordo della figlia sul palco, che ha ringraziato tutti quelli che le sono stati vicini dopo la morte del. Visibile la commozione in platea per la grande forza dimostrata dalla giovanissima figlia del compianto sceneggiatore. “ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino. Dedico questoal mio fratellino Nico, che mi ...

