Covid, l'Italia a colori resta ma sarà più difficile andare in rosso (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le fasce di colore per ora restano, ma cambiano i criteri di passaggio da una zona di rischio a un’altra e andare in zona arancione o rossa sarà più difficile. Il cardine attorno al quale ruoterà il nuovo sistema dei colori sarà l’Rt ospedaliero che, nella valutazione complessiva peserà molto di più dell’indice di trasmissibilità, l’Rt come lo abbiamo conosciuto finora, calcolato sulla base dei tamponi effettuati. A differenza di quest’ultimo, invece, l’Rt ospedaliero è svincolato dal testing: l’algoritmo, dunque non sarà più basato sui nuovi casi di Covid diagnosticati, ma sul numero dei ricoveri in ospedale, sia nei reparti ordinari che in quelli di terapia intensiva. Determinante per il passaggio da una zona all’altra, il peso dello stress sulle ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le fasce di colore per orano, ma cambiano i criteri di passaggio da una zona di rischio a un’altra ein zona arancione o rossapiù. Il cardine attorno al quale ruoterà il nuovo sistema deil’Rt ospedaliero che, nella valutazione complessiva peserà molto di più dell’indice di trasmissibilità, l’Rt come lo abbiamo conosciuto finora, calcolato sulla base dei tamponi effettuati. A differenza di quest’ultimo, invece, l’Rt ospedaliero è svincolato dal testing: l’algoritmo, dunque nonpiù basato sui nuovi casi didiagnosticati, ma sul numero dei ricoveri in ospedale, sia nei reparti ordinari che in quelli di terapia intensiva. Determinante per il passaggio da una zona all’altra, il peso dello stress sulle ...

Advertising

Mov5Stelle : La drammatica situazione sociale ed economica generata dall’emergenza COVID 19 rende urgente affrontare il tema del… - GBenamati : Quando ci chiedono come abbia fatto l’Italia a resistere alla crisi economica generata dal #Covid la forza del nost… - Agenzia_Italia : Studi su Sputnik fatti a San Marino: 'Efficacia vicina al 100% e reazioni avverse pari a zero' - Nino45627314 : @CalaminiciM ....TRAINATI DA RIMORCHIATORI SILENZIOSI E LENTI PER POTER TRAINARE LE STESSE ED È STATO STUDIATO NEL… - tralepagine : RT @sabrina__sf: La Spagna con meno del 30% della popolazione vaccinata rimuove coprifuoco e misure restrittive mettendo fine allo stato d'… -