Covid: i colori restano, ma il meccanismo per stabilire le restrizioni cambia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Monitoraggio Covid: restano le fasce ma si stravolgono i parametri. Ora le restrizioni si basano su incidenza e tasso occupazione letti giornalieri Stravolti i parametri per il monitoraggio della pandemia da Covid. Oggi Governo e Regioni hanno messo a punto un nuovo meccanismo per stabilire le restrizioni. Perdura il sistema a 4 colori (bianco-giallo-arancione-rosso), ma cambiano i parametri da considerare. Ora hanno incidenza soprattutto due dati: incidenza settimanale e tasso di occupazione dei letti in area medica e terapia intensiva. L'indice Rt non è stato messo da parte ma da ora in poi avrà un ruolo meno decisivo. Ecco come funziona Zona Bianca: Una Regione è bianca se ha un'incidenza settimanale minore di 50 ...

borghi_claudio : @cofante92 @chilisummer Infatti è quello che chiediamo. - CiccioniSe : RT @GiovaQuez: Resta il sistema a 4 colori ma cambia il peso dei parametri con l’incidenza e il tasso di occupazione dei letti in area medi… - Telefriuli1 : Revisione degli indicatori per assegnare i colori, apertura del Governo Dal 17 si potrebbero aprire le agende vacc… - ellygatta81 : RT @GiovaQuez: Resta il sistema a 4 colori ma cambia il peso dei parametri con l’incidenza e il tasso di occupazione dei letti in area medi… - gisellaruccia : RT @GiovaQuez: Resta il sistema a 4 colori ma cambia il peso dei parametri con l’incidenza e il tasso di occupazione dei letti in area medi… -