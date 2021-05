Coprifuoco alle 23 e riaperture: si aspettano i dati del monitoraggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nonostante negli ultimi giorni si sia intensificato il pressing del centro-destra per abolire il Coprifuoco, il presidente del Consiglio Mario Draghi non cambia la strategia sulle “aperture prudenti, graduali e sicure”. Difficile quindi immaginare in un prossimo futuro il liberi tutti che abbiamo visto in queste ore in Spagna, dove il Coprifuoco è stato completamente abolito. Nel resto dell’Europa in effetti si procede con molta prudenza: in Francia, ad esempio, il 19 maggio il Coprifuoco verrà spostato dalle 19 alle 21 e in Germania è stato spostato in questi giorni dalle 21 alle 22. Se i numeri del monitoraggio di venerdì prossimo lo consentiranno, Mario Draghi è intenzionato a spostare il Coprifuoco di un’ora, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nonostante negli ultimi giorni si sia intensificato il pressing del centro-destra per abolire il, il presidente del Consiglio Mario Draghi non cambia la strategia sulle “aperture prudenti, graduali e sicure”. Difficile quindi immaginare in un prossimo futuro il liberi tutti che abbiamo visto in queste ore in Spagna, dove ilè stato completamente abolito. Nel resto dell’Europa in effetti si procede con molta prudenza: in Francia, ad esempio, il 19 maggio ilverrà spostato d1921 e in Germania è stato spostato in questi giorni d2122. Se i numeri deldi venerdì prossimo lo consentiranno, Mario Draghi è intenzionato a spostare ildi un’ora, ...

Advertising

Corriere : ?? Il coprifuoco slitta alle 23, addio all’Rt: le nuove regole per tenere sotto controllo la pandemia, a partire dal… - TgLa7 : #Covid, #Sileri: possibile coprifuoco alle 24 ma no ad abolizione - matteorenzi : Le riaperture sono dovere morale e priorità economica. Prima togliamo il coprifuoco meglio è. Il virus non diventa… - FratellidItalia : RT @GianlucaVinci80: GIOVEDÌ sera alle 21:00 sarò IN DIRETTA su TELEREGGIO per parlare di COPRIFUOCO e RIAPERTURE! Un solo partito non si… - TecnicaScuola : Oggi pomeriggio, alle ore 15:00, il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà in diretta dalla Camera per un quest… -