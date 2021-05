Campania, incidente mentre lavora in un panificio: muore giovane di 34 anni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ennesima tragedia sul lavoro in Campania. Un ragazzo di appena 34 anni, dipendente di una ditta esterna, è stato travolto e ucciso da un pesante macchinario che stava installando all’interno di un panificio. Campania, tragedia sul lavoro: muore 34enne Il dramma si è consumato a Guardia Lombardi, in Irpinia. Secondo quanto riportano fonti locali, il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ennesima tragedia sul lavoro in. Un ragazzo di appena 34, dipendente di una ditta esterna, è stato travolto e ucciso da un pesante macchinario che stava installando all’interno di un, tragedia sul lavoro:34enne Il dramma si è consumato a Guardia Lombardi, in Irpinia. Secondo quanto riportano fonti locali, il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Testament73 : Festa per la Salernitana turbata da incidente, muore 28enne - Campania - - occhio_notizie : Drammatico #incidente in #Campania, imprenditore muore dilaniato da un'esplosione >> - ildesk : Il 28enne era alla guida del motociclo sul Lungomare Trieste #salerno #Salernitana #campania - LaTorre1905 : #Camion contro #Auto sulla superstrada, fiamme ed un #Morto per ulteriori info clicca qui - iISud24 : Caserta, violento impatto tra un camion e un furgone: un morto e due feriti sulla Nola-Villa Literno #10Maggio… -