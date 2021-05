Alessandro De Marchi, conquista la nuova maglia rosa. Le immagini più belle (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ciclismo, Giro d’Italia: il friulano De Marchi in rosa con il braccialetto per Regeni. Nella quarta tappa è arrivato secondo dietro Dombrowski. “La sua famiglia vuole verità, e io sono un genitore prima che un ciclista” ha detto. Leggi su udine20 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ciclismo, Giro d’Italia: il friulano Deincon il braccialetto per Regeni. Nella quarta tappa è arrivato secondo dietro Dombrowski. “La sua famiglia vuole verità, e io sono un genitore prima che un ciclista” ha detto.

Advertising

Agenzia_Ansa : Alessandro De Marchi, la nuova maglia rosa del Giro d'Italia, corre con un braccialetto per Giulio Regeni, friulan… - ItaliaTeam_it : Con la maglia rosa! ??????? Alessandro De Marchi si è guadagnato la maglia di leader della classifica generale del… - Corriere : Corre per Giulio Regeni, legge Terzani: chi è Alessandro De Marchi, la nuova maglia rosa - zazoomblog : Intervista al friulano Alessandro De Marchi maglia rosa alla quarta tappa - #Intervista #friulano #Alessandro - simeoli1972 : RT @GaiaPic: Il rosso dei capelli, il giallo del braccialetto per #giulioregeni, il rosa della maglia da leader. I colori di Alessandro De… -