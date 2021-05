Accoltella l’ex compagna e uccide il figlio 19enne di lei | catturato l’uomo in fuga

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 12 maggio 2021) All’alba di ieri si era introdotto in casa della ex, Paola Piras, di 50 anni, per poirla ere anche suo, Mirko Farci, appena. Il giovane, stando alle prime informazioni, si era gettato sulla madre nel tentativo di difenderla dal. Dopo una prima, i carabinieri hannoildi lei:Ieriche era sospettato di aver feritoe ucciso ildella donna era ricercato in tutta l’Ogliastra, in Sardegna. Qualche ...