WhatsApp, app progressivamente inservibile dopo il 15 maggio per chi non accetta le nuove regole sulla privacy (Di martedì 11 maggio 2021) Dal prossimo 15 maggio Facebook reintrodurrà su WhatsApp i discussi nuovi termini sulla privacy che già tante polemiche avevano suscitato mesi fa, spingendo il colosso a rimandarne l'implementazione. Ebbene, come spiegato dalla società nella propria pagina dedicata alle domande frequenti appena aggiornata, gli utenti che non dovessero aderire ai nuovi termini non vedranno eliminati i propri account eliminati né perderanno funzionalità o almeno, non subito. WhatsApp infatti ha spiegato che non eliminerà gli account degli utenti che non accetteranno i termini aggiornati, tuttavia l'app diventerà man mano totalmente inutilizzabile nell'arco di alcune settimane se si continuerà a ignorare il banner che chiede di accettare i nuovi criteri. In ogni momento comunque, ...

