TWD Raccolta | l’ultimo volume e il volume COMPANION

(Di martedì 11 maggio 2021) Mentre anche in Italia è uscita e sta riscuotendo grande successo la nuova edizione a colori, giunge al termina la versionedi THE WALKING DEAD. Un grande finale, molto atteso da coloro che hanno scoperto la serie grazie a questa versione in otto volumi, che sarà seguito da un nuovo, inatteso. Ma andiamo con ordine. Il 6 maggio esce THE WALKING DEAD8 (pagg. 640, euro 19,90). La guerra combattuta coi Sussurratori ha lasciato cicatrici profonde. Una in particolare è destinata a segnare per sempre la vita di Rick, di Carl e degli altri sopravvissuti. Ma non è l’unico problema che le comunità devono affrontare ora. A destabilizzare la situazione ci sono anche il nuovo ruolo di Negan, la presenza di Beta e il misterioso gruppo col quale è in contatto Eugene. Questi sono i presupposti ...