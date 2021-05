Sport e Salute: con Tennis&Friends agli Internazionali per un open day visite gratuite (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Torna Tennis& Friends, uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione in Italia, per una edizione speciale il 15 Maggio per inaugurare il Tour 2021 per il quale ricorre il decennale del progetto che vede il coinvolgimento in prima linea del mondo della Salute e dello Sport. L'evento organizzato in collaborazione con Federazione Italiana Tennis, Sport e Salute spa e l'Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute, sarà presente agli Internazionali Bnl d'Italia 2021 al Foro Italico di Roma, ma tutto il pubblico potrà seguirlo comodamente in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it, youtube e FB. Compresa la partita solidale degli Ambassadors. In contemporanea l'Istituto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Torna Tennis& Friends, uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione in Italia, per una edizione speciale il 15 Maggio per inaugurare il Tour 2021 per il quale ricorre il decennale del progetto che vede il coinvolgimento in prima linea del mondo dellae dello. L'evento organizzato in collaborazione con Federazione Italiana Tennis,spa e l'Istituto di Medicina dellodi, sarà presenteBnl d'Italia 2021 al Foro Italico di Roma, ma tutto il pubblico potrà seguirlo comodamente in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it, youtube e FB. Compresa la partita solidale degli Ambassadors. In contemporanea l'Istituto ...

Ultime Notizie dalla rete : Sport Salute Gessica Notaro mostra il volto soddisfatta dopo gli interventi ...la salute: "Ho rincominciato a riprendermi cura di me a livello fisico... Tanto per cominciare seguo un'alimentazione sana che importante anche ai fini della guarigione..." ha spiegato. Poi lo sport, ...

Sport: Cozzoli, 'Paese ha voglia di sport, ripartiamo tutti assieme' (2) "C'è poi il tema della promozione dello sport di base e su questo 'Sport e salute' vuole supportare gli organismi sportivi affinché siano sempre più trainanti per lo sviluppo dello sport. Nelle ultime settimane abbiamo lanciato bandi per l'inclusione sociale e stiamo ...

Sport e Salute: con Tennis&Friends agli Internazionali per un open day visite gratuite Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Torna Tennis& Friends, uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione in Italia, per una edizione speciale il 15 Maggio per inaugurare il Tour 2021 p ...

Fiorentina, Iachini: "Ci tengo a chiudere alla grande" ROMA, 11 MAG - "Ormai è quasi fatta, Beppe spera di chiudere al meglio la stagione e una volta terminata farà il suo percorso come è giusto che sia". Alla vigilia della trasferta contro il Cagliari ch ...

