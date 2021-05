Sondaggi Euromedia: in calo i grandi partiti, crescono Sinistra e Verdi (Di martedì 11 maggio 2021) . Il futuro del centrodestra è stato uno dei focus degli ultimi Sondaggi realizzati da Euromedia per Porta a Porta e andati in onda il 6 maggio. Agli intervistati è stato chiesto se il fatto che la Lega e Forza Italia siano alleati al governo con propri ministri, mentre Fratelli d’Italia si trovi all’opposizione, possa essere causa di rottura dell’alleanza di centrodestra alle elezioni amministrative del prossimo autunno. Il 64,7% degli elettori di centrodestra risponde di no mentre il 23,6% sì. La quasi totalità degli elettori d’area è sicuro che alla fine Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, si presenteranno uniti in un’unica coalizione alle prossime elezioni politiche: per il 36,1% a guidare l’alleanza sarà Salvini, per il 29,4% Meloni mentre per il 18,7% sarà un leader diverso. C’è poi una sparuta minoranza (9,5%) secondo cui i ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 11 maggio 2021) . Il futuro del centrodestra è stato uno dei focus degli ultimirealizzati daper Porta a Porta e andati in onda il 6 maggio. Agli intervistati è stato chiesto se il fatto che la Lega e Forza Italia siano alleati al governo con propri ministri, mentre Fratelli d’Italia si trovi all’opposizione, possa essere causa di rottura dell’alleanza di centrodestra alle elezioni amministrative del prossimo autunno. Il 64,7% degli elettori di centrodestra risponde di no mentre il 23,6% sì. La quasi totalità degli elettori d’area è sicuro che alla fine Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, si presenteranno uniti in un’unica coalizione alle prossime elezioni politiche: per il 36,1% a guidare l’alleanza sarà Salvini, per il 29,4% Meloni mentre per il 18,7% sarà un leader diverso. C’è poi una sparuta minoranza (9,5%) secondo cui i ...

