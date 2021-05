Sampdoria, rinnovo Ranieri: fissata la deadline per le trattative (Di martedì 11 maggio 2021) In casa Sampdoria c’è ancora in ballo il rinnovo di Claudio Ranieri: le ultime La Sampdoria deve risolvere un problema di principale importanza: il rinnovo di Claudio Ranieri. A quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è stata fissata la scadenza entro cui arrivare a una decisione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 Entro la fine di questa settimana e l’inizio della prossima ci saranno gli incontri decisivi per arrivare alla quadra tra il tecnico e il club doriano: ballano 500 mila euro di differenza tra domanda e offerta, in discussione anche la durata del contratto e sopratutto i programmi per la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) In casac’è ancora in ballo ildi Claudio: le ultime Ladeve risolvere un problema di principale importanza: ildi Claudio. A quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è statala scadenza entro cui arrivare a una decisione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Entro la fine di questa settimana e l’inizio della prossima ci saranno gli incontri decisivi per arrivare alla quadra tra il tecnico e il club doriano: ballano 500 mila euro di differenza tra domanda e offerta, in discussione anche la durata del contratto e sopratutto i programmi per la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

