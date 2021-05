Roma, Calenda critica il Pd: “Gli elettori non sono valigie che si possono spostare a piacimento dei dirigenti di partito” (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – “Il fatto che il Pd dichiari che, nel caso di una sconfitta di Gualtieri, sosterrà la Raggi al secondo turno mi pare di un’inaudita gravità. Gli elettori non sono valigie che si possono spostare a piacimento dei dirigenti di partito”. E’ quanto afferma su Twitter Carlo Calenda (foto), leader di Azione e candidato sindaco di Roma per le prossime elezioni amministrative. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 11 maggio 2021)– “Il fatto che il Pd dichiari che, nel caso di una sconfitta di Gualtieri, sosterrà la Raggi al secondo turno mi pare di un’inaudita gravità. Glinonche si posdeidi”. E’ quanto afferma su Twitter Carlo(foto), leader di Azione e candidato sindaco diper le prossime elezioni amministrative. L'articolo L'Opinionista.

