Quella tra israeliani e palestinesi non è una guerra, è un’occupazione (Di martedì 11 maggio 2021) Il titolo di quest’articolo non lascia spazio a fraintendimenti ma è bene ripeterlo: lo scontro tra israeliani e palestinesi non è una guerra. Si tratta, senza mezzi termini, di un’occupazione illegale. un’occupazione che non può essere sanzionata dalle Nazioni Unite perché gli Stati Uniti, uno dei membri con diritto di veto, pone appunto il veto ogni volta. Ma si tratta comunque di una progressiva, inesorabile, disumana occupazione illegale di territori. un’occupazione talmente protrattasi negli anni tanto da diventare socialmente e umanamente accettabile anche da parte del popolo ebraico che tanto ha sofferto in passato. Israele sta occupando la Palestina e lo sta facendo da decenni sotto gli occhi della comunità internazionale. La colonizzazione della parte “vecchia” di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Il titolo di quest’articolo non lascia spazio a fraintendimenti ma è bene ripeterlo: lo scontro tranon è una. Si tratta, senza mezzi termini, diillegale.che non può essere sanzionata dalle Nazioni Unite perché gli Stati Uniti, uno dei membri con diritto di veto, pone appunto il veto ogni volta. Ma si tratta comunque di una progressiva, inesorabile, disumana occupazione illegale di territori.talmente protrattasi negli anni tanto da diventare socialmente e umanamente accettabile anche da parte del popolo ebraico che tanto ha sofferto in passato. Israele sta occupando la Palestina e lo sta facendo da decenni sotto gli occhi della comunità internazionale. La colonizzazione della parte “vecchia” di ...

Advertising

Corriere : Auto elettrica, tra 6 anni costerà meno di quella a benzina (che sparirà nel 2035) - FratellidItalia : Dire che la famiglia è quella tra uomo e donna? Per Cecchi Paone è incitamento all’odio e dovrebbe essere un pensie… - AnnalisaChirico : Come per Di Pietro e Ingroia, anche quella di Davigo è una parabola discendente: da toga dura&pura a stella cadente… - GioiaDart : RT @CiscoItalia: #CiscoPClub21 | #BrandNewDeal Dobbiamo sempre distinguere tra la tecnologia che ci è utile, che ci rende felici e quella… - Bettyciao : RT @robiotta: [...] Ecco, noi siamo quella razza che l’è tra le più strane che bruchi siamo nati e bruchi si rimane Quella razza siamo noi… -