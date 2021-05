Procuratore di Roma | Il Consiglio di Stato boccia gli appelli di Prestipino e Csm

Advertising

Il Consiglio di Stato ha bocciato i ricorsi del Csm e di Michele Prestipino contro la sentenza del Tar del Lazio che aveva annullato la sua nomina adi. Secondo Palazzo Spada è illegittima la delibera con cui il Csm ha nominato Prestipino, e che era stata impugnata da uno dei candidati esclusi, il Pg di Firenze Marcello Viola.Non si placa la guerra delle procure. E ora si colora di una nuova, importante, puntata: il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato da Michele Prestipino , attualecapo di, e dell'intero Consiglio Superiore della Magistratura. Il csm aveva deciso di ricorrere contro la decisione del Tar del Lazio che il 22 febbraio aveva accolto il ricorso ...