Philip Morris Italia, ex manager e funzionari pubblici a processo per corruzione e turbata libertà del commercio (Di martedì 11 maggio 2021) A un anno e mezzo dagli arresti sette persone sono state rinviate a giudizio dal giudice per l'udienza preliminare di Roma, Andrea Fanelli, nell'indagine in cui si ipotizzano, a vario titolo, i reati di corruzione e turbata libertà dell'industria e del commercio. A processo, con la prima udienza fissata per il prossimo 22 settembre davanti ai giudici della II sezione collegiale, sono finiti anche funzionari dei Monopoli di Stato e dirigenti di Philip Morris Italia all'epoca dei fatti. L'ipotesi della procura è che "funzionari pubblici" siano stati corrotti da dirigenti di Philip Morris per rinviare l'aumento del costo delle sigarette. In cambio, stando alle indagini, ...

