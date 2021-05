Pescara, Sebastiani ai tifosi: “Deluso per la retrocessione, vi prometto che faremo di tutto per risalire” (Di martedì 11 maggio 2021) Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha voluto mandare un messaggio ai tifosi dopo la retrocessione in Serie C: “Inutile trovare giustificazioni per descrivere questo momento, indietro non si può tornare. Dopo 11 anni retrocediamo in Serie C al termine di una stagione deludente e caratterizzata da scelte sbagliate. Innanzitutto dedico un pensiero a tutte le persone che lavorano per il Pescara Calcio. Nessuno merita di vedere quanto costruito in questi anni svanire. Capisco la rabbia dei tifosi e li ringrazio per non averci mai abbandonato, neppure durante una pandemia. Ci tengo a rassicurare tutti per il futuro – spiega il numero uno del club abruzzese ai canali ufficiali del club – Abbiamo una società sana e pronta ad allestire una squadra forte per ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Il presidente delDanieleha voluto mandare un messaggio aidopo lain Serie C: “Inutile trovare giustificazioni per descrivere questo momento, indietro non si può tornare. Dopo 11 anni retrocediamo in Serie C al termine di una stagione deludente e caratterizzata da scelte sbagliate. Innanzidedico un pensiero a tutte le persone che lavorano per ilCalcio. Nessuno merita di vedere quanto costruito in questi anni svanire. Capisco la rabbia deie li ringrazio per non averci mai abbandonato, neppure durante una pandemia. Ci tengo a rassicurare tutti per il futuro – spiega il numero uno del club abruzzese ai canali ufficiali del club – Abbiamo una società sana e pronta ad allestire una squadra forte per ...

