Parla l' infermiera che ha inoculato 4 dosi di Pfizer alla 23enne | ' Credevo l' avessero diluita come da procedura'

Advertising

globalistIT : - massacittacom : Parla la tirocinante che ha ricevuto sei dosi di vaccino: «Ho paura ma perdono l’infermiera» - infoiteconomia : Parla la tirocinante che ha ricevuto sei dosi di vaccino: «Ho paura ma perdono l'infermiera» - CortiMuller : RT @Anna302478978: Pfizer Massa Carrara, la studentessa che ha ricevuto sei dosi di vaccino: “Ho paura e mi fa male tutto, ma perdono l'inf… - alborama : RT @Anna302478978: Pfizer Massa Carrara, la studentessa che ha ricevuto sei dosi di vaccino: “Ho paura e mi fa male tutto, ma perdono l'inf… -

Ultime Notizie dalla rete : Parla infermiera

leggo.it

L'è sotto choc, anche se ha apprezzato il gesto di Virginia e della madre avvocato che l'hanno perdonata e hanno anche chiesto di incontrarla. Sono 4 e non 6 come inizialmente riferito le ...L'si è subito resa conto dell'errore e ha avvertito il medico che ha poi deciso che la studentessa dovesse essere ricoverata per essere monitorata . Per ora la 23enne sembra stare bene, ...Sono quattro le dosi di vaccino Pfizer-Biontech (e non 6 come si pensava inizialmente) iniettate per errore tutte contemporaneamente a Virginia, la studentessa tirocinante in psicologia clinica ...Sono quattro le dosi di vaccino Pfizer-Biontech (e non 6 come si pensava inizialmente) iniettate per errore tutte contemporaneamente a Virginia, la studentessa tirocinante in psicologia clinica ...