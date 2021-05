Offese social a Mattarella, perquisizioni dei CC in tutta Italia (Di martedì 11 maggio 2021) I carabinieri del Ros hanno eseguito perquisizioni in numerose città Italiane nei confronti di 11 persone indagate per aver insultato e offeso sui social il presidente della Repubblica, Sergio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 maggio 2021) I carabinieri del Ros hanno eseguitoin numerose cittàne nei confronti di 11 persone indagate per aver insultato e offeso suiil presidente della Repubblica, Sergio ...

Advertising

Corriere : Offese a Mattarella sui social: tra gli undici indagati anche un docente universitario - SkyTG24 : Offese sui social a #Mattarella, perquisizioni in tutta Italia - GiuseppeCrisaf1 : Offese sui social a Mattarella. Perquisizioni in tutta Italia. Ditemi voi se sono cose da fare... nemmeno fossimo… - AvinoLoredana : RT @dottorbarbieri: Non vi invitavo, a caso, alla prudenza. - QdSit : Offese sui social a #Mattarella, perquisizioni in tutta Italia ?????? -