Morgan attacca Fiorella Mannoia “a caz*o di cane” (Di martedì 11 maggio 2021) “Wow! Torna Fiorella Mannoia con il suo programma musicale su Rai Uno. Ma che bello, che ideona fantastica, chissà quante cose scopriremo e poi chissà che ironia ci riserverà questa nuova edizione. Che il bello il Paese in cui vivo, meritocratico e che ha a cuore la cultura! Wow!”. Queste sono le parole pubblicate da Morgan sui social. I bersagli del sarcasmo del cantante sono la direzione della prima rete di Stato e la collega Fiorella Mannoia che, secondo Morgan, starebbe per tornare su Rai1 con il suo show (in realtà non ci sono conferme in merito, né sono trapelate indiscrezioni nelle ultime settimane). Una critica diretta che ha generato numerose e contrastanti reazioni. Un utente ha risposto così: “Tolgono il programma di cultura, come Ulisse, ma danno alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) “Wow! Tornacon il suo programma musicale su Rai Uno. Ma che bello, che ideona fantastica, chissà quante cose scopriremo e poi chissà che ironia ci riserverà questa nuova edizione. Che il bello il Paese in cui vivo, meritocratico e che ha a cuore la cultura! Wow!”. Queste sono le parole pubblicate dasui social. I bersagli del sarcasmo del cantante sono la direzione della prima rete di Stato e la collegache, secondo, starebbe per tornare su Rai1 con il suo show (in realtà non ci sono conferme in merito, né sono trapelate indiscrezioni nelle ultime settimane). Una critica diretta che ha generato numerose e contrastanti reazioni. Un utente ha risposto così: “Tolgono il programma di cultura, come Ulisse, ma danno alla ...

Advertising

zazoomblog : Fiorella Mannoia torna in tv su Rai1 Morgan l’attacca: “Wow che novità” - #Fiorella #Mannoia #torna #Morgan - LucaCiardi1977 : I capelli bianchi crescono velocissimo, fanno quel che cazzo vogliono, ma soprattutto il gel non attacca. C’ho un ciuffo sembro Morgan...?? - Andy75477319 : @tancredipalmeri L’uefa si attacca al cazzo e lo abbiamo capito, quello che nn capisco è come 9 squadre si siano fa… -