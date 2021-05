Minacce a Mattarella: le indagini stanno portando ai primi indagati (Di martedì 11 maggio 2021) Il Presidente della Repubblica Mattarella è stato oggetto di Minacce e insulti pesanti. Le indagini stanno portando ai primi indagati. Sergio Mattarella (GettyImages)Come ben sappiamo, ricoprire delle cariche istituzionali porta a delle critiche. A maggior ragione se la situazione è come quella odierna. Sempre sbagliato, però, lanciare insulto o, ancora peggio, delle Minacce di morte. Ora con la possibilità di scrivere in anonimo sul web tutti possono dire quello che, nella vita reale, non direbbero mai. E questo ha coinvolto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I commenti che sono stati lanciati contro Mattarella, sembrerebbero avere una base di “rivolta” contro ... Leggi su chenews (Di martedì 11 maggio 2021) Il Presidente della Repubblicaè stato oggetto die insulti pesanti. Leai. Sergio(GettyImages)Come ben sappiamo, ricoprire delle cariche istituzionali porta a delle critiche. A maggior ragione se la situazione è come quella odierna. Sempre sbagliato, però, lanciare insulto o, ancora peggio, delledi morte. Ora con la possibilità di scrivere in anonimo sul web tutti possono dire quello che, nella vita reale, non direbbero mai. E questo ha coinvolto anche il Presidente della Repubblica, Sergio. I commenti che sono stati lanciati contro, sembrerebbero avere una base di “rivolta” contro ...

