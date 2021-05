M5s | Francesco Boccia | Voi salottieri non avete capito che ci siamo caricatisulle spalle

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 11 maggio 2021), “l’esploratore” dell’alleanza Pd-Cinque stelle per le amministrative. L’esplorazione, con Roma, è fallita? No, abbiamo appena iniziato il cammino che porterà Roma con Gualtieri fuori dalle emergenze perenni: rifiuti, trasporti, periferie, buche. Serve Roma capitale d’Italia, culla della modernità e dell’apertura al mondo. Mi riferivo all’esplorazione coi Cinque Stelle. Bella figuraccia chefatto. Presentate Zingaretti come salvatore della patria, poi non si candida e il povero Gualtieri viene percepito come una seconda scelta. Assolutamente falso, Gualtieri è una primissima scelta. Però volevate Zingaretti, insomma la storia è nota. Zingaretti è uno dei migliori amministratori pubblici italiani. Non lo dico io, ma la sua storia. Ogni volta che è in ballo il Campidoglio, Nicola è il candidato naturale, ma in ...