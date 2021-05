Lo schiaffo dell' Austria all' Ue | No alla redistribuzione dei migranti

(Di martedì 11 maggio 2021) Il Paese, che si era già espresso in più di un'occasione contro ladei, ribadisce il no alle richieste di Johansson e Lamorgese

Advertising

Claudio26520120 : RT @Luca37731945: @Marek28165 @Claudio26520120 @RescueMed @Armed_Forces_MT - Luca37731945 : @Marek28165 @Claudio26520120 @RescueMed @Armed_Forces_MT - PaliilaP : RT @_cristiano73: fossi un giocatore dell'Inter accetterei la riduzione delle due mensilità solo se Steven Zhang poi accetta di subire lo s… - vanrado : RT @_cristiano73: fossi un giocatore dell'Inter accetterei la riduzione delle due mensilità solo se Steven Zhang poi accetta di subire lo s… - _cristiano73 : fossi un giocatore dell'Inter accetterei la riduzione delle due mensilità solo se Steven Zhang poi accetta di subir… -

Ultime Notizie dalla rete : schiaffo dell

il Giornale

... che non prende neppure in considerazione l'idea di aprire le porte del Paese per venire incontro alle richieste del commissario'Ue Ylva Johansson. Dinanzi ai numeri preoccupanti degli sbarchi ......per l'aiuto che danno al continuo ricalibrarsi delle politiche estere a confronto La debolezza'... invece Ursula Von der Leyen che resta senza sedia ad Ankara è unoalla Ue. Politico, ...Il Paese, che si era già espresso in più di un'occasione contro la redistribuzione dei migranti, ribadisce il no alle richieste di Johansson e Lamorgese ...Il primo cittadino Severino Serafini è stato aggredito da un noto imprenditore del Comune lodigiano davanti all’ufficio postale.