L' indice Rt verrà superato? Ecco cosa potrebbe cambiare

Advertising

globalistIT : - Activnews24 : Il Cts sta lavorando alla revisione dei parametri assieme alle Regioni, che temono altre chiusure a causa di un alt… - alborama : RT @PazuDaemon: Si parla di eliminare definit. le zone rosse e il coprifuoco e verrà cambiato l'indice RT ma 'mantenendo tutto al caldo' ch… - PazuDaemon : Si parla di eliminare definit. le zone rosse e il coprifuoco e verrà cambiato l'indice RT ma 'mantenendo tutto al c… -

Ultime Notizie dalla rete : indice verrà

ilmessaggero.it

Secondo quanti si apprende, la volontà dei presidenti è di considerare non l'di diffusione del contagio per l'attribuzione dei colori, come avvenuto finora, ma l'Rt ospedaliero. ad_dyn "Credo ...Un impegno assunto dal presidente Draghi e che, siamo certi,rispettato. Ci riferiamo in modo ... che chiedono soprattutto una rivisitazione dell'Rt in modo tale da non avere il passaggio ...