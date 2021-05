L’idrogeno è davvero green? (Di martedì 11 maggio 2021) Lo scoppio della pandemia – e le sue conseguenze geopolitiche – sembra aver impresso una spinta decisiva alla lotta ai combustibili fossili, almeno sulla carta. Nelle promesse multilaterali di emissioni zero, le tecnologie alL’idrogeno si sono conquistate un posto d’onore nel futuro prossimo; tuttavia, la corsa spasmodica a giungere primi a questa conquista sta tralasciando InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 11 maggio 2021) Lo scoppio della pandemia – e le sue conseguenze geopolitiche – sembra aver impresso una spinta decisiva alla lotta ai combustibili fossili, almeno sulla carta. Nelle promesse multilaterali di emissioni zero, le tecnologie alsi sono conquistate un posto d’onore nel futuro prossimo; tuttavia, la corsa spasmodica a giungere primi a questa conquista sta tralasciando InsideOver.

Advertising

Mov5Stelle : L’idrogeno verde è l’unica opzione davvero sostenibile. A differenza del cosiddetto idrogeno blu e idrogeno grigio,… - era_geo : L’idrogeno verde è l’unica opzione davvero sostenibile. A differenza del cosiddetto idrogeno blu e idrogeno grigio,… - caterino_teresa : RT @Mov5Stelle: L’idrogeno verde è l’unica opzione davvero sostenibile. A differenza del cosiddetto idrogeno blu e idrogeno grigio, come sp… - FRANCESCOLARDIN : RT @Mov5Stelle: L’idrogeno verde è l’unica opzione davvero sostenibile. A differenza del cosiddetto idrogeno blu e idrogeno grigio, come sp… - 04_remo : RT @DataroomCorsera: L’Italia ha deciso di investire 3,19 miliardi di euro nell’idrogeno, come parte del piano del governo Draghi per la ri… -

Ultime Notizie dalla rete : L’idrogeno davvero Qual è l'impatto ambientale dell'industria dell'idrogeno Inside Over