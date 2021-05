Lazio-Parma, D’Aversa: “Sfida ricca di insidie, ma vogliamo onorare la maglia” (Di martedì 11 maggio 2021) Roberto D’Aversa ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Lazio-Parma, ai microfoni dei canali ufficiali del club, incontro valevole per la trentaseiesima giornata della Serie A 2020/2021. Il tecnico del club emiliano, aritmeticamente retrocesso in serie cadetta, ha esternato la volontà del gruppo di offrire una prestazione d’orgoglio, così da onorare la maglia crociata e i il tifo dei sostenitori parmigiani. Di seguito le dichiarazioni d’esordio di D’Aversa: “Sicuramente stiamo vivendo un momento particolare, ma forse proprio per questo la cosa migliore è scendere in campo domani e cercare di reagire anche all’ultima sconfitta, arrivata contro una squadra importante come l’Atalanta. Non sarà semplice, di fronte troveremo la Lazio, squadra che ambisce ad un posto ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Robertoha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di, ai microfoni dei canali ufficiali del club, incontro valevole per la trentaseiesima giornata della Serie A 2020/2021. Il tecnico del club emiliano, aritmeticamente retrocesso in serie cadetta, ha esternato la volontà del gruppo di offrire una prestazione d’orgoglio, così dalacrociata e i il tifo dei sostenitori parmigiani. Di seguito le dichiarazioni d’esordio di: “Sicuramente stiamo vivendo un momento particolare, ma forse proprio per questo la cosa migliore è scendere in campo domani e cercare di reagire anche all’ultima sconfitta, arrivata contro una squadra importante come l’Atalanta. Non sarà semplice, di fronte troveremo la, squadra che ambisce ad un posto ...

Advertising

SkySport : Lazio-Parma, Inzaghi: 'Ci sono ancora 12 punti, per la Champions dobbiamo fare il massimo' - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - #Parma, #Kucka non convocato per la partita contro la #Lazio! ? - SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - #Parma, #Kucka non convocato per la partita contro la #Lazio! ? - IoNascoQui : Verso Lazio – Parma: le parole di Roberto D’Aversa e la lista dei convocati - laziopress : Lazio-Parma, i convocati di D’Aversa: fuori Kucka -