La chiave per una vita lunga in un gene che ripara il dna (Di martedì 11 maggio 2021) Un gruppo di ricerca guidato dall’Università di Bologna ha sequenziato per la prima volta l’intero genoma di ultracentocinquenni. Meccanismi di riparazione del DNA e poche mutazioni somatiche in geni specifici sono due elementi centrali per una lunga vita Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 maggio 2021) Un gruppo di ricerca guidato dall’Università di Bologna ha sequenziato per la prima volta l’intero genoma di ultracentocinquenni. Meccanismi di riparazione del DNA e poche mutazioni somatiche in geni specifici sono due elementi centrali per una

Advertising

Yolanda_Diaz_ : Sul @Corriere, insieme al ministro @AndreaOrlandosp, affrontiamo una sfida chiave per l'Europa: proteggere i diritt… - marattin : Oggi è la festa dell’Europa. La chiave per proseguire con equilibrio nel percorso di integrazione non è dire che va… - capuanogio : Il #Chelsea annuncia che dal 1° luglio ci saranno tre rappresentanti dei tifosi ad assistere alle riunione del Boar… - jessylove5 : Tre ore per trovare la chiave giusta per aprire il cancello automatico ma alla fine ce l'ho fatta ?? - duplikey : Porsi domande è la chiave per crescere -