Inter | Conte | “Roma ottima squadra con un ottimo allenatore | vogliamo onorare lo scudetto”

(Di martedì 11 maggio 2021) “Abbiamo tre partite contro squadre importanti evincere perfino in fondo lo”. Con queste parole il tecnico dell’, Antonio, èvenuto aTV alla vigilia del match contro la, in programma domani alle ore 20.45 a San Siro. “Giallorossicon un”. “Il nostro obiettivo è dare sempre il massimo in tutte le partite”, ha continuato. “Contro la Samp, i ragazzi hanno fatto davvero bene e hanno attuato bellissime giocate. Nonostante i cambi, la prestazione dellaè stata. E’ giustola vittoria nel migliore dei modi, la vittoria deve essere ...

Advertising

FBiasin : 'Spero tanto che #Conte rimanga, ma in ogni caso io sono un giocatore dell'#Inter e continuerò a lavorare per l'… - FcInterNewsit : FcIN - Inter, situazione allarmante: Zhang chiede sacrifici ma senza un programma. Conte e i big adesso valutano l'… - Inter : ?? | DICHIARAZIONI Vigilia di #InterRoma: ecco le parole di mister Antonio Conte a @Inter_TV ?? - MonkeyD77193683 : RT @Inter: ?? | DICHIARAZIONI Vigilia di #InterRoma: ecco le parole di mister Antonio Conte a @Inter_TV ?? - Leo17Marco : RT @Inter: ?? | DICHIARAZIONI Vigilia di #InterRoma: ecco le parole di mister Antonio Conte a @Inter_TV ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte

"Abbiamo tre partite contro squadre importanti e vogliamo vincere per onorare fino in fondo lo scudetto": il tecnico dell', Antonio, parla aTV alla vigilia della sfida con la Roma, "un'ottima squadra con un ottimo allenatore". L'allenatore pensa solo a vincere: "Il nostro obiettivo è dare sempre il ...Commenta per primo Federico Dimarco è pronto a tornare all'. Il laterale mancino, autore di 5 gol in campionato, è al centro dei colloqui tra il club ...della linea difensiva ha conquistato,...Turno infrasettimanale a San Siro tra Inter e Roma, nerazzurri già Scudettati, giallorossi col Sassuolo alle calcagna: Conte pensa alla Juventus, Fonseca con mezza squadra fuori ..."Abbiamo tre partite contro squadre importanti e vogliamo vincere per onorare fino in fondo lo scudetto": il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, parla a Inter TV alla vigilia della sfida con la Roma, " ...