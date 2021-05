Indice Rt, riaperture e coprifuoco: quali saranno i nuovi criteri per decidere le fasce di rischio (Di martedì 11 maggio 2021) L’Indice Rt ha i giorni contati: il governo dovrebbe decidere di renderlo un po’ meno influente, e di affiancarlo ad altri strumenti più attuali e in linea con il calo della curva epidemiologica. L’esecutivo potrebbe discuterne già oggi durante la riunione con i capi delegazione convocata dal Premier Draghi. D’altronde, la situazione sta mutando: il numero più contenuto di nuovi casi e quello sempre più in espansione delle persone vaccinate fanno pensare che questo possa essere il momento giusto per modificare i criteri delle fasce di rischio colorate. Indice Rt, si valutano nuovi criteri Nei prossimi giorni è atteso il nuovo decreto che dovrebbe delineare ancora meglio le misure in vigore quest’estate. Lo scontro sul ... Leggi su urbanpost (Di martedì 11 maggio 2021) L’Rt ha i giorni contati: il governo dovrebbedi renderlo un po’ meno influente, e di affiancarlo ad altri strumenti più attuali e in linea con il calo della curva epidemiologica. L’esecutivo potrebbe discuterne già oggi durante la riunione con i capi delegazione convocata dal Premier Draghi. D’altronde, la situazione sta mutando: il numero più contenuto dicasi e quello sempre più in espansione delle persone vaccinate fanno pensare che questo possa essere il momento giusto per modificare idelledicolorate.Rt, si valutanoNei prossimi giorni è atteso il nuovo decreto che dovrebbe delineare ancora meglio le misure in vigore quest’estate. Lo scontro sul ...

