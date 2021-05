Il marito porta la moglie in tribunale: “Non stira e cucina”. Il giudice: “Sottomissione inammissibile” (Di martedì 11 maggio 2021) L’uomo aveva chiesto la separazione perché la moglie, a sua detta, non rispettava i doveri coniugali di collaborazione e contribuzione nell’interesse della famiglia. Ma il tribunale di Foggia gli dà torto I doveri coniugali? “Lavare, stirare e cucinare”. Ma solo per la donna, secondo l’uomo che a Foggia ha chiesto la separazione da sua moglie perché, a sua detta, avrebbe violato l’obbligo di collaborazione e contribuzione nell’interesse della famiglia. L’accusa però non ha retto in tribunale, e anzi il giudice ha ritenuto inammissibile “una situazione di Sottomissione di uno a svolgere lavori di mera cura dell’ordine domestico, al quale peraltro sono tenuti anche i figli, nell’ottica di una ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) L’uomo aveva chiesto la separazione perché la, a sua detta, non rispettava i doveri coniugali di collaborazione e contribuzione nell’interesse della famiglia. Ma ildi Foggia gli dà torto I doveri coniugali? “Lavare,re ere”. Ma solo per la donna, secondo l’uomo che a Foggia ha chiesto la separazione da suaperché, a sua detta, avrebbe violato l’obbligo di collaborazione e contribuzione nell’interesse della famiglia. L’accusa però non ha retto in, e anzi ilha ritenuto“una situazione didi uno a svolgere lavori di mera cura dell’ordine domestico, al quale peraltro sono tenuti anche i figli, nell’ottica di una ...

