I rally vanno nel “pallone” | Villas Boas debutta in Portogallo

(Di martedì 11 maggio 2021) Dagli stadi di calcio alle prove speciali deiil passo è breve, se ti chiami Andre. Il tecnico, con trascorsi sulle panchine di Chelsea, Tottenham e Olympique Marsiglia,nel mondiale il prossimo 20 maggio, nella gara “di casa” in. Andre guiderà una Citroen C3 R5 nella classe WRC3, per ragioni benefiche. Il suo obiettivo è di far conoscere le associazioni di beneficienza che supporta a mo’ di “sponsorizzazione”. Per l’allenatore 43enne non è la prima esperienza rallistica: il mese scorso ha corso il Rali Vieira do Minho, sempre con una C3 R5, e con Goncalo Magalhaes come navigatore. Nel 2018 ha disputato la Dakar con una Toyota Hilux ed un “naviga” d’eccezione, l’ex motociclista Ruben Faria. La coppia non ha finito la gara per un problema alla schiena per il pilota. ...