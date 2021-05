Facebook vuole assicurarsi che tu abbia letto l’articolo che stai per condividere (Di martedì 11 maggio 2021) Avviso pop-up di Facebook (immagine: Facebook)Facebook ha iniziato a testare un sistema di pop-up che avranno lo scopo di comparire per chiedere agli utenti di leggere un articolo prima di condividerlo. L’annuncio della nuova funzionalità è arrivato tramite Twitter, forse non a caso il social network che a giugno dell’anno scorso per primo ha iniziato ad adottare lo stesso sistema di annunci pop-up. https://twitter.com/fbnewsroom/status/1391816265891778560 Se prima moltissimi utenti ricondividevano degli articoli senza leggerli rischiando così di diffondere disinformazione, grazie al pop-up Twitter ha registrato un aumento degli articoli aperti prima della condivisione. Ora Facebook vuole seguire le orme del rivale. Questo temporaneo stop di norma sortisce due reazioni nell’utente: o ... Leggi su wired (Di martedì 11 maggio 2021) Avviso pop-up di(immagine:ha iniziato a testare un sistema di pop-up che avranno lo scopo di comparire per chiedere agli utenti di leggere un articolo prima di condividerlo. L’annuncio della nuova funzionalità è arrivato tramite Twitter, forse non a caso il social network che a giugno dell’anno scorso per primo ha iniziato ad adottare lo stesso sistema di annunci pop-up. https://twitter.com/fbnewsroom/status/1391816265891778560 Se prima moltissimi utenti ricondividevano degli articoli senza leggerli rischiando così di diffondere disinformazione, grazie al pop-up Twitter ha registrato un aumento degli articoli aperti prima della condivisione. Oraseguire le orme del rivale. Questo temporaneo stop di norma sortisce due reazioni nell’utente: o ...

