Crescono i partiti di centrodestra | crolla il Movimento 5 Stelle Fratelli d' Italia al suo massimo storico

(Di martedì 11 maggio 2021) Il sondaggio effettuato da SWG per il Tg di La7 di Enrico Mentana ha evidenziato un aumento di 0,4 punti percentuali per la Lega di Matteo Salvini, che torna sopra quota 21%. Con il 21,3%, il partito ...

Da ormai molti mesi, la Lega si conferma il primo partito nelle preferenze degli italiani. Il partito di Matteo Salvini guida la classifica delle intenzioni di voto degli italiani e dimostra che il ...Nonostante la buona performance settimanale, però, i duehanno poco da esultare. Fratelli d'Italia, infatti, continua la sua rincorsa e, grazie allo 0,4 per cento guadagnato questa settimana, ...