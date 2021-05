(Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –ildei, ma nel Casertano sia morire dile persone decedute24 ore, per un totale di 1152 vittime da inizio pandemia (marzo 2020). Il report giornaliero dell’Asl di Caserta conferma comunque la discesa ormai costante della curva dei contagi, con iscesi squota seimila: ad oggi sono 5886 i contagiati nel Casertano, ovvero 225 in meno di ieri, e ciò grazie al boom di guariti giornalieri (345), che doppiano i nuovi(145). Basso anche l’indice di contagio, pari al 5,39% (2373 i tamponi processati). Calano i numeri anche nei singoli ...

Advertising

TitusImperator_ : @AndrejBolkonsk1 @queequeg1901 @FelipeKarmelo @eluu_eei Il ritardo mentale e la paure di chi continua a bersi la na… - anteprima24 : ** #Covid, continua il #Calo dei positivi attuali. Ancora otto morti nelle ultime 24 ore ** - globalistIT : - defra_andrea : RT @ardigiorgio: Alessandro marenzi, che da oltre un anno conduce (insieme agli altri tra cui @poggi_ro tutti bravissimi) la trasmissione… - boninisyzidanes : RT @ardigiorgio: Alessandro marenzi, che da oltre un anno conduce (insieme agli altri tra cui @poggi_ro tutti bravissimi) la trasmissione… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid continua

Aumentano quindi i nuovi casi positivi al19 nella Regione, ma risale molto di più il numero dei test effettuati rispetto a ieri. I decessi sono sostanzialmente stabili.a crescere in ..."Oggi "" gestiamo dieci campi e diamo lavoro a una dozzina di persone . Ho intuito ... abbiamo notato che c'è un boom di richieste ogni sei mesi, cominciato prima della pandemia. ...Sta proseguendo la discesa repentina del virus, anche se il dato dei decessi continua a far paura. Gli ospedali cominciano invece a respirare qualche boccata d’aria, ma la situazione va ancora tenuta ...Altra giornata di allenamento in quel di Peschiera: anche oggi infatti i gialloblù si sono ritrovati allo Sporting Center Paradiso per continuare a preparare la ... chiuse nel rispetto del protocollo ...