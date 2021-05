Coronavirus | si va verso l’addio all’indice Rt sui sintomi Ipotesi coprifuoco ritardato | tutti spingono | ma Speranza predica prudenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 maggio 2021) La modifica dell’indice Rt basato sulla comparsa deie ilspostato almeno un’ora più in là tengono banco nella discussione interna al governo e alla maggioranza. Mentre Palazzo Chigi si è affrettato a precisare che la riunione di oggi tra le forze politiche che appoggiano l’esecutivo di Mario Draghi “non è stata convocata” per “discutere di modifiche al Decreto Covid o di riaperture”, si allarga il fronte di chi chiede una modifica del parametro indice Rtche ha un peso nella classificazione delle zone di rischio e di ritardare lo stop serale agli spostamenti. Anche se il ministro Robertopazienza: almeno un’altra settimana prima di dare il via libera alalle 23 o a mezzanotte. La sintesi del ragionamento è questa: gli effetti ...