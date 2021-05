Coronavirus, i dati – 6.946 contagi in 24 ore con 286mila tamponi: tasso di positività scende al 2,4%. Altre 251 vittime (Di martedì 11 maggio 2021) Crescono, ma con un numero di tamponi più che raddoppiato, i contagi da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, nell’ultima giornata sono 6.946 le persone risultate positive, contro le 5.080 di ieri, ma a fronte di oltre 286mila tamponi processati, contro i 130mila del giorno precedente. Un dato che fa calare il tasso di positività dal 3,9% di ieri al 2,4%, ben 1,5 punti percentuali in meno. Torna invece sopra la soglia di 200 il numero di vittime registrate nell’ultima giornata: 251. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Crescono, ma con un numero dipiù che raddoppiato, idain Italia registrati nelle ultime 24 ore. Secondo iforniti dal ministero della Salute, nell’ultima giornata sono 6.946 le persone risultate positive, contro le 5.080 di ieri, ma a fronte di oltreprocessati, contro i 130mila del giorno precedente. Un dato che fa calare ildidal 3,9% di ieri al 2,4%, ben 1,5 punti percentuali in meno. Torna invece sopra la soglia di 200 il numero diregistrate nell’ultima giornata: 251. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

