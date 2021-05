Cipro | un peschereccio italiano è stato speronato e colpito da dieci navi turche

(Di martedì 11 maggio 2021) Per loro sembra non esserci pace. Il nome delè Michele Giacalone, ed era partito da Mazara del Vallo per andare a pescare in acque internazionali. Ma quando è arrivato a nord-ovest di, tra la Siria e la Turchia, èavvicinato da una decina di barche, che l’hannocon alcune pietre. Ilcosì bersaglio di questeimbarcazioni, tanto che l’armatore ha chiamato i soccorsi e sul posto è arrivata una nave della Marina Militare turca e un elicottero della Marina Italiana: “Erano già accaduti episodi simili, ma mai di questa portata”. Il Michele Giacalone non è la prima volta infatti che viene attaccato: il 3 maggio infatti subito un tentativo di abbordaggio da parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Cipro peschereccio

...proseguito Giacalone dopo aver lanciato l'allarme per una sua nave colpita da una sassaiola nel tratto di mare a nord est di Cipro da parte di una decina di imbarcazioni turche. "Il mio... Un peschereccio della flotta di Mazara del Vallo , il ' Michele Giacalone ', è stato assaltato da un motopesca battente bandiera turca mentre si trovava in acque internazionali al largo di Cipro, tra la ... Continua la guerra del pesce nell'acque del Mediterraneo. A pochi giorni dal rientro a Mazara del Vallo del peschereccio Aliseo mitragliato dalla guardia costiera libica, con il ferimento del comandan ...