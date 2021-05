Chiara Ferragni entra a far parte della famiglia Bvlgari in veste di Global Ambassador

Advertising

repubblica : Chiara Ferragni è la nuova global ambassador Bvlgari - cazzovazz : RT @sangiosbrando: e niente chiara ferragni nazionale segue nostro figlio giovanni sarà per le palm angels oscene? chi lo sa - _daydream_x : Comunque mia mamma dice che perrie potrebbe essere già al 6 mese perchè è molto magra quindi é normale che la panci… - BinaryOptionEU : RT '.@ChiaraFerragni è la nuova Global Ambassador @Bulgariofficial - martimessi9 : RT @sangiosbrando: e niente chiara ferragni nazionale segue nostro figlio giovanni sarà per le palm angels oscene? chi lo sa -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Sky Tg24

Fatta non di polvere di stelle ma di diamanti e pietre preziose:si unisce alla famiglia Bulgari diventandone global ambassador , e i suoi anelli Primavera Estate 2021 sono incanto ...Ricevi news e aggiornamenti sulle ultime tendenze direttamente nella tua posta Ogni venerdì, il meglio scelto dalla nostra redazione Iscriviti alla newsletter Mentre Gigi Hadid esono ...Un sindacato per gli influencer. La proposta farà sorridere molti, qualcun altro – che ha in mente gli operai e la lotta di classe – si sarà già indignato. Eppure è tutto vero: le nuove star del web c ...> Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, il loro rapporto al di fuori di “Che tempo che fa”. Riccardo Pozzoli è l’ex fidanzato di Chiara Ferragni nonché ex socio in affari e ideatori di The Blond Salad. S ...