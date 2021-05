Buffon, per la seconda volta dice addio (Di martedì 11 maggio 2021) Buffon-Juve: è ancora addio alla squadra che lo ha visto diventare un’icona del calcio Nuovi passaggi dell’intervista di Gianluigi Buffon ai microfoni di ‘Bein Sport’ nel corso della quale ha annunciato l’addio alla Juventus : “Quest’anno finirà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve. Come in tutte le cose, io penso che quando arrivi alla fine di un ciclo sia giusto lasciare spazio agli altri e levarsi di torno. Ad agosto ho avuto la tentazione di andare a giocare con una squadra che giocava la Champions League. Questo mio pensiero l’avevo trasferito alla Juventus, ma in precedenza avevo preso l’impegno con loro e c’era anche l’avvento di Andrea Pirlo: quindi siccome mi ritengo una persona corretta, leale e di fiducia non me la sono sentita di venire meno al mio impegno e sono ... Leggi su retecalcio (Di martedì 11 maggio 2021)-Juve: è ancoraalla squadra che lo ha visto diventare un’icona del calcio Nuovi passaggi dell’intervista di Gianluigiai microfoni di ‘Bein Sport’ nel corso della quale ha annunciato l’alla Juventus : “Quest’anno finirà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve. Come in tutte le cose, io penso che quando arrivi alla fine di un ciclo sia giusto lasciare spazio agli altri e levarsi di torno. Ad agosto ho avuto la tentazione di andare a giocare con una squadra che giocava la Champions League. Questo mio pensiero l’avevo trasferito alla Juventus, ma in precedenza avevo preso l’impegno con loro e c’era anche l’avvento di Andrea Pirlo: quindi siccome mi ritengo una persona corretta, leale e di fiducia non me la sono sentita di venire meno al mio impegno e sono ...

Gazzetta_it : VIDEO #Buffon, addio Juve. Dove andrà? All'estero per non tradire i bianconeri #calciomarket @CarloLaudisa… - ZZiliani : Adorabile. Il primo giocatore al mondo che dopo aver indetto una conferenza stampa per annunciare l’addio al suo cl… - DenisDecorte : Buffon per la seconda volta da l'addio alla Juve. Spero definitivamente - mikiden62 : @Gazzetta_it E niente #buffon vorrebbe vincere la Champions e ci sta a provare ancora lasciando la #juve per la seconda volta - giuventinopazzo : RT @_Morik92_: #Buffon è e rimarrà per sempre il cavaliere della Vecchia Signora che è sceso in Serie B. Il rispetto è incondizionato. La m… -